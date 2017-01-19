Нефть продолжает дорожать на данных API о сокращении запасов в США

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть продолжают расти на данных Американского институт нефти (API) о сокращении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,50% — до 54,17 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,49% — до 51,32 доллара за баррель.

Статистика API оказала положительное влияние на стоимость нефти. Так, запасы нефти в США сократились на 5,042 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 13 января, до 479,225 миллиона баррелей, тогда как аналитики, опрошенные агентством Рейтер, предполагали спад на 0,342 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы находятся в ожидании публикации данных по запасам нефти от Минэнерго США. Аналитики, опрошенные агентством, полагают, что запасы сократились на 0,342 миллиона баррелей, до 482,758 миллиона баррелей. При этом, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 483,1 миллиона баррелей.

Рейтер отмечает, что рынок разделился: на стороне нефти оптимизм ОПЕК относительно снижения избытка предложения на мировом рынке в 2017 году, но дальнейший рост сдерживает прогноз увеличения добычи сланцевой нефти в США.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей для стабилизации цен на рынке. На встрече в Вене 10 декабря не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.