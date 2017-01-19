Основатель Alibaba Джек Ма рассчитывает приехать на ПМЭФ-2017

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма рассчитывает приехать на Петербургский международный экономический форум — 2017, расписание пока согласовывается, сообщил он РИА Новости.

"Я надеюсь", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он в этом году посетить ПМЭФ. Ранее Джек Ма неоднократно участвовал в ПМЭФ.

Ма рассказал, что часто бывает в Санкт-Петербурге и в данный момент его расписание на визит в северную столицу согласовывается.

XXI Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года.