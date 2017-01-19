Банки попросят отменить перевод бюджетных выплат на карты "Мир"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Несколько крупных банков собираются просить Центробанк не вводить обязательный перевод всех бюджетных средств на карты платежной системы "Мир", утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники в банковской отрасли.

По их данным, такое обращение планируют подготовить Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и другие банки из десятки крупнейших кредитных организаций страны.

Согласно законопроекту "О национальной платежной системе", граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, только на карты "Мир". Требование вступает в силу с 1 января 2018 года.

Таким образом у банков остается год на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, получающими деньги из бюджета, и выпустить им карты НСПК "Мир".

Официально представители банков утверждают, что технически эти предписания выполнимы, и о письмах в ЦБ речи пока не идет. Однако близкие к участникам рынка источники указывают, что требование противоречит антимонопольному законодательству и в перспективе может "разрушить сложившуюся платежную инфраструктуру".