Путин по видеосвязи запустил магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеосвязи дал старт эксплуатации магистрального нефтепровода "Куюмба — Тайшет" в Сибири.

Магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет начинается от Куюмбинского месторождения, конечная точка — головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС) "Тайшет". Нефтепровод позволит подключить к системе ВСТО Юрубчено-Тохомское (разрабатывает "Роснефть") и Куюмбинское ("Славнефть" — СП "Роснефти" и "Газпром нефти") месторождения.

Согласно информации на сайте "Транснефти", строительство проходит в два этапа. По завершению первого этапа построен нефтепровод протяженностью 700 километров, две нефтеперекачивающие станции (НПС) и другие объекты; пропускная способность проекта составит до 8,6 миллиона тонн нефти в год. Второй этап строительства, включающий в себя строительство двух нефтеперекачивающих станций до конца 2023 года, позволит увеличить пропускную способность объекта до 15 миллионов тонн нефти в год.