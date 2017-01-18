ЦБ отчитался по объему сомнительных финансовых операций в РФ в 2016 году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Объем сомнительных финансовых операций в РФ в 2016 году, по оценке Банка России, составил 800 миллионов долларов против 1,5 миллиардов долларов годом ранее, свидетельствуют материалы регулятора.

Сомнительные финансовые операции определяются как имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

В четвертом квартале 2016 года объем сомнительных операций, по оценке ЦБ, составил 200 миллионов долларов против 400 миллионов долларов годом ранее. В первом, втором и третьем кварталах объем сомнительных операций также составил по 200 миллионов долларов.

Ранее Банк России обнародовал материалы, согласно которым объем сомнительных трансграничных операций из РФ в первом полугодии 2016 года составил 300 миллионов долларов против 781 миллиона долларов за аналогичный период 2015 года и 709 миллионов долларов во втором полугодии 2015 года.