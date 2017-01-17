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Экономика

Британия выйдет из состава Европейского общего рынка

15:1617.01.2017
(обновлено: 16:39 17.01.2017)
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит в Лондоне. 17 января 2017
© REUTERS/ Neil Hall

ЛОНДОН, 17 янв – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания покинет общий европейский рынок, но рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза, подтвердила во вторник премьер-министр страны Тереза Мэй.

Избранный президент США Дональд Трамп приветствует сторонников в Нью-Йорке. 9 ноября 2016
© REUTERS/ Andrew Kelly
Победа Трампа стала вторым "черным лебедем" года для рынков после Brexit
"То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка – это не выход из ЕС", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

"Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле", — подчеркнула премьер.

Референдум в Великобритании: противники и сторонники Brexit
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Британцы должны определить вектор развития страны на десятки лет вперед, ответив на вопрос: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?"
Голосование на референдуме в Британии по сохранению членства в ЕС
© REUTERS/ Jon Nazca
На референдуме проголосовал главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо с супругой Жюстин Оливеро.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с супругой Самантой проголосовали на их избирательном участке рядом с правительственной резиденцией на Даунинг стрит.
Голосование на референдуме в Британии по сохранению членства в ЕС
© AFP 2017/ Leon Neal
Проголосовать, как сообщили РИА Новости в избирательной комиссии, смогут 46,5 миллиона человек, в том числе 24,1 тысячи жителей Гибралтара, имеющих право голоса.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Изначально опросы показывали, что сторонники и противники членства разделились примерно поровну. Однако количество тех, кто выступает за выход из ЕС, постоянно росло.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Накануне референдума сторонники сохранения членства в Евросоюзе резко усилили свою агитацию. Против Brexit выступили члены правительства и представители крупного бизнеса, которые предупреждали о неизбежной рецессии, росте потребительских цен и налогов.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© REUTERS/ Neil Hall
Согласно последнему опросу, 55 процентов британцев выступают за то, чтобы страна осталась в ЕС.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© AFP 2017/ Daniel Sorabji
Сторонники Brexit обвинили своих оппонентов в запугивании населения и манипулировании информацией. В результате СМИ назвали происходящее "кампанией запугивания".
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Волонтер на улице Манчестера с агитационным плакатом за выход Великобритании из Европейского Союза.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© REUTERS/ Neil Hall
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков (22.00 по местному времени или 00.00 мск).
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Первые итоги будут подведены около 02.00 в ночь на пятницу (04.00 мск), а официальные результаты объявят в пятницу утром в Манчестере, где расположен центральный штаб.
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