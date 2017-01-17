Британия выйдет из состава Европейского общего рынка

ЛОНДОН, 17 янв – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания покинет общий европейский рынок, но рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза, подтвердила во вторник премьер-министр страны Тереза Мэй.

"То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка – это не выход из ЕС", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

"Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле", — подчеркнула премьер.