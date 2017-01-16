Медведев проведет встречу с премьером Армении 24 января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его армянский коллега Карен Карапетян 24 января в Москве обсудят интеграционное взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"В повестке дня – актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов. В ходе беседы особое внимание будет уделено интеграционному взаимодействию России и Армении в рамках Евразийского экономического союза" — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление российско-армянских отношений в различных областях. Как сообщает пресс-служба, Карапетян посетит Москву по приглашению Медведева.