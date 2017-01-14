Минфин: доля проектов в России у ЕБРР в 2016 году упала до 12%

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Доля проектов в России в общем портфеле Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по итогам 2016 года снизилась до 12% с 30-33% в лучшие годы, а в 2017 году может сократиться до 8-9%, сообщил РИА Новости глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

При этом, по его словам, 35% операционной прибыли ЕБРР принесли в прошлом году именно российские проекты.

ЕБРР после введения западных санкций против РФ в 2014 году получил рекомендации от большинства своих акционеров не рассматривать новые проекты в России. При этом банк продолжает финансирование действующих проектов.

"В лучшие годы нашего сотрудничества с ЕБРР портфель в целом на Россию составлял более 30% от всего портфеля банка, 32%, иногда даже до 33% доходило. То есть треть денег банк тратил на территории России. Мы были крупнейшей страной операций, и немудрено, что максимальный объем прибыли банк генерировал от проектов в России. По итогам 2016 года размер портфеля в России сократился до 12%, это по состоянию на конец года. В 2017 году мы ждем, что он будет 8-9%", — сказал Бокарев в кулуарах Гайдаровского форума.

"При этом необходимо отметить, что, несмотря на сокращающийся процент, в прошлом году за счет этих 12% проектов в России банк получил более 35% всей операционной прибыли за прошлый год", — добавил глава департамента Минфина.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.