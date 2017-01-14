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Экономика

Минфин: доля проектов в России у ЕБРР в 2016 году упала до 12%

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
13:1914.01.2017
57051
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Архивное фото
© Flickr/ European Bank for Reconstruction and Development

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Доля проектов в России в общем портфеле Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по итогам 2016 года снизилась до 12% с 30-33% в лучшие годы, а в 2017 году может сократиться до 8-9%, сообщил РИА Новости глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

При этом, по его словам, 35% операционной прибыли ЕБРР принесли в прошлом году именно российские проекты.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Главный экономист ЕБРР заявил, что экономика России выходит из рецессии
ЕБРР после введения западных санкций против РФ в 2014 году получил рекомендации от большинства своих акционеров не рассматривать новые проекты в России. При этом банк продолжает финансирование действующих проектов.

"В лучшие годы нашего сотрудничества с ЕБРР портфель в целом на Россию составлял более 30% от всего портфеля банка, 32%, иногда даже до 33% доходило. То есть треть денег банк тратил на территории России. Мы были крупнейшей страной операций, и немудрено, что максимальный объем прибыли банк генерировал от проектов в России. По итогам 2016 года размер портфеля в России сократился до 12%, это по состоянию на конец года. В 2017 году мы ждем, что он будет 8-9%", — сказал Бокарев в кулуарах Гайдаровского форума.

"При этом необходимо отметить, что, несмотря на сокращающийся процент, в прошлом году за счет этих 12% проектов в России банк получил более 35% всей операционной прибыли за прошлый год", — добавил глава департамента Минфина.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.

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Экономика
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3 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • сергей суворов
    какое вам ЕБРР ? правительство полностью решило развалить страну ? вы кредиты своим производителям под 2% дайте и курс рубля держите стабильный 10 лет хотя бы , либеральное правительство полностью себя дискредитировало и показало отрицательную эффективность и должны уйти и дать профессионалам поработать ..таким как Глазьев , Катасонов , Мишаничка Делягин тоже пригодится ....!
    13:43
    14.01.2017
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  • ftfeshnik в ответ пользователю сергей суворов(показатьскрыть)
    сергей суворов, а Вы думаете они под 3-4% дают кредиты? При 12% вложений иметь 35% прибыли можно лишь при 3-х кратном превышении кредитных ставок в Европе. А это и тянет на 15-18% годовых на валютных вложениях при гарантиях правительства России. Так что европейские банкиры воют от собственных санкций. Такие гешефты им обламываются...
    14:05
    14.01.2017
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  • Cicicipi
    Отрезайте, отрезайте себе уши эуропейцы, на зло маме и папе и на радость заокеанским копчёным сараям ))
    13:36
    14.01.2017
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  • сергей суворов
    какое вам ЕБРР ? правительство полностью решило развалить страну ? вы кредиты своим производителям под 2% дайте и курс рубля держите стабильный 10 лет хотя бы , либеральное правительство полностью себя дискредитировало и показало отрицательную эффективность и должны уйти и дать профессионалам поработать ..таким как Глазьев , Катасонов , Мишаничка Делягин тоже пригодится ....!
    13:43
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • ftfeshnik в ответ пользователю сергей суворов(показатьскрыть)
    сергей суворов, а Вы думаете они под 3-4% дают кредиты? При 12% вложений иметь 35% прибыли можно лишь при 3-х кратном превышении кредитных ставок в Европе. А это и тянет на 15-18% годовых на валютных вложениях при гарантиях правительства России. Так что европейские банкиры воют от собственных санкций. Такие гешефты им обламываются...
    14:05
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • сергей суворов в ответ пользователю ftfeshnik(показатьскрыть)
    ftfeshnik, я лично думаю и уверен со мной согласны 90% граждан России что экономика должна быть в подчинении у политики , а политика России должна строится во круг того что Россия социально государство , а раз так то нам нужно увеличение производства , а без дешевых кредитов и твёрдом рубле ( контроля государства над всеми движениями капиталов и национализированным ЦБ РФ ) этого не достичь , сейчас мы видим как правительство только усиливает внутреннюю напряжённость в обществе ...приватизирует гос. собственность , увеличивает пенсионный возраст , ювенальный маразм устраивает , повышает тарифы ...а у меня вопрос , кто им разрешил это делать ? люди голосовавшие за ЕР или дрг партии этого не разрешали ...это или провокация с стороны правительства и ГД или ещё хуже !
    14:39
    14.01.2017
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  • ftfeshnik в ответ пользователю сергей суворов(показатьскрыть)
    сергей суворов, я считаю, что в идеале государство не должно заниматься промышленностью и банковской деятельностью. Не владение основными средствами должна быть целью правительства, а его основная задача, как говАривали классики, должен быть "учёт и контроль", т.е. жесточайший налоговый контроль за сбором и расходованием доходов государства, не забывая о надёжной обороне страны. Чем плох оказался Советский Союз - это имея квалифицированную армию, грамотных специалистов в промышленности, он был развален партаппаратом. Произошло разграбление народного имущества в пользу партноменклатуры, ставшей узким кругом руководителей и передававшей должности и привилегии практически по наследству. Прошлого уже не вернуть, но государство осталось и задачей нынешних российских верхов должно стать перенаправление доходов государства с всяческих швейцарий в наши города и районы. А под какие проценты? Да под любые, лишь бы они шли на пользу России.
    15:41
    14.01.2017
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