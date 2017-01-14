Минфин надеется принять в 2017 году стратегию по финансовой грамотности

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ ставит перед собой задачу принять в 2017 году национальную стратегию в области финансовой грамотности, а также рассчитывает на более активную работу регионов в этой сфере, заявил глава департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев.

"Мы ставим для себя принципиальную задачу, и это, наверное, цель номер один для 2017 года, — принять на уровне правительства РФ национальную стратегию в области финансовой грамотности, которая определит некие целевые задачи, ориентиры для всех заинтересованных участников этого процесса", — сказал Бокарев, выступая на Гайдаровском форуме

По его словам, стратегия будет охватывать горизонт в шесть-семь лет, после чего она будет корректироваться или же будет принят новый документ. "Более широкий горизонт планирования, с нашей точки зрения, неоптимален, поскольку слишком активно происходят изменения на финансовом рынке, слишком много появляется новых финансовых услуг, инструментов. Просто мы в противном случае не будем успевать за изменениями, которые возникают, и реагировать на риски", — пояснил директор департамента.

Кроме того, Минфин рассчитывает на вовлечение в проект повышения финансовой грамотности и активную работу в нем регионов. "С учетом специфики РФ, с учетом масштаба страны очевидно, что из федерального центра решить все проблемы невозможно. В этом плане для нас принципиально важна активность и заинтересованность регионов", — сказал Бокарев.

Рассказал он также и о других задачах министерства по улучшению ситуации с финансовой грамотностью. В частности, за время действия проекта в России уже создано большое количество материалов и информационных продуктов, которые бы помогали россиянам, и сейчас стоит цель сделать их максимально доступными для широкой аудитории, причем бесплатными. Другой ключевой аспект — образование граждан всех возрастов и в любом материальном положении. Наконец, Минфин намерен работать над защитой прав потребителей финансовых услуг.

"Мы в процессе проведения социологических исследований и в процессе работы, в том числе с коллегами из регионов, пришли к пониманию, что это область, где мы серьезно отстаем от наших западных партнеров. Проблема в том, что люди зачастую хотели бы узнать, четко понимать, куда им обращаться, как их права могут быть защищены. Но в большинстве случаев они не могут дать ответ, куда они должны обратиться. Самый для нас печальный вывод: когда задавался вопрос, если нарушены ваши права как потребителя финансовых услуг, в какую организацию вы обратитесь, чаще всего звучал ответ "в Сбербанк", — отметил Бокарев. По его словам, необходимо донести до людей информацию обо всех возможностях защиты их прав.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.