Минфин надеется принять в 2017 году стратегию по финансовой грамотности

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ ставит перед собой задачу принять в 2017 году национальную стратегию в области финансовой грамотности, а также рассчитывает на более активную работу регионов в этой сфере, заявил глава департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев.Гайдаровском форуме.
По его словам, стратегия будет охватывать горизонт в шесть-семь лет, после чего она будет корректироваться или же будет принят новый документ. "Более широкий горизонт планирования, с нашей точки зрения, неоптимален, поскольку слишком активно происходят изменения на финансовом рынке, слишком много появляется новых финансовых услуг, инструментов. Просто мы в противном случае не будем успевать за изменениями, которые возникают, и реагировать на риски", — пояснил директор департамента.
Рассказал он также и о других задачах министерства по улучшению ситуации с финансовой грамотностью. В частности, за время действия проекта в России уже создано большое количество материалов и информационных продуктов, которые бы помогали россиянам, и сейчас стоит цель сделать их максимально доступными для широкой аудитории, причем бесплатными. Другой ключевой аспект — образование граждан всех возрастов и в любом материальном положении. Наконец, Минфин намерен работать над защитой прав потребителей финансовых услуг.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.