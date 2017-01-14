Госрегулирование должно помогать турбизнесу, считает замглавы Ростуризма

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Государственное регулирование должно поддерживать и грамотно направлять работу российского туристического бизнеса, направлять его в сторону развития, а не усложнять ему жизнь, сообщил в субботу заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

Выступая на Гайдаровском форуме , представитель ведомства подчеркнул, что в развитии внутреннего и въездного туризма необходимо использовать комплексный подход для достижения поставленных целей.

"Прямая задача каждой составляющей отрасли, будь то гостиничный бизнес или транспорт, с учётом неравномерности активности на разных территориях России, только комплексный подход обеспечит эффективность вложения средств, сделает туристическую отрасль России привлекательной для инвесторов", — сказал он.

Конюшков пояснил, что при этом необходимо развивать конструктивный диалог между федеральными и региональными властями, инвестиционными туристическими сообществами.

"Важно то, что государство должно содействовать развитию инфраструктуры туризма, не только привлекая частные инвестиции, но и выделяя средства из бюджета страны, которые сейчас достаточно ограничены. При этом госрегулирование не должно усложнять работу и жизнь турбизнеса, а поддерживать и грамотно направлять их в сторону развития", — заявил Конюшков.