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Экономика

Силуанов назвал чрезмерной налоговую нагрузку на зарплатный фонд

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
11:1914.01.2017
(обновлено: 11:29 14.01.2017)
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Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Dmitrydesigner

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Структуру налоговой системы в РФ необходимо менять, снижая прямые налоги, в первую очередь нагрузку на фонд оплаты труда, которая чрезвычайно высока, и повышая косвенные налоги, считает министр финансов Антон Силуанов.

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева и министр финансов РФ Антон Силуанов на VIII Гайдаровском форуме. 13 января 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Власти не будут повышать налоги в ближайшие годы, пообещал Силуанов

"Когда мы говорим о налоговой нагрузке, мне кажется, что более прагматично говорить о структуре нагрузки. Когда мы снизили нагрузку на труд для IT-компаний, сразу произошло обеление их работы и сразу возросли налоговые поступления от них", — сказал Силуанов, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума.

По его словам, когда речь идет о структуре налоговой нагрузки, то это в первую очередь касается нагрузки на фонд оплаты труда. "Она больше, чем в других странах мира. Уровень этой нагрузки — 30% для компаний и еще НДФЛ, который платят граждане, — чрезмерно, чрезвычайно высокий", — отметил министр.

Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками. Архивное фото
© Fotolia/ sergey_p
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"Поэтому я считаю, что когда речь идет о структуре налогов, надо говорить о снижении прямых налогов и увеличении косвенных налогов. Именно это даст тот эффект, может быть и не в таком объеме, как для IT-компаний", — заключил глава Минфина.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.

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Экономика
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9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Владимир Рябцов в ответ пользователю jasmin.kofe(показатьскрыть)
    jasmin.kofe, Силуанов говорит о прямых налогах на фонд оплаты труда работодателем. Эта нагрузка действительно очень высока, поэтому работодатель старается вести двойную бухгалтерию, платить зарплату в конвертах, чтобы не "кормить" безотчётно расходующее налоги государство. Но при этом в конечном счете страдает работник, по тому как серая зарплата, это отложенный удар под дых. Другое дело НДФЛ, вот здесь наши правители побаиваются олигархов и даже не заговаривают о прогрессивной шкале, оправдываясь что снизится собираемость налогов, это лапша на уши.
    12:26
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • jasmin.kofe
    Наоборот,это косьвенные налоги надо минимизировать,как инструмент введения в заблуждение налогоплательщиков со стороны государства.В идеале налоги должны быть только прямыми.Дабы налогоплательщик точно знал сколько он платит и мог требовать отчёта за расход.
    11:42
    14.01.2017
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