Силуанов назвал чрезмерной налоговую нагрузку на зарплатный фонд

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Структуру налоговой системы в РФ необходимо менять, снижая прямые налоги, в первую очередь нагрузку на фонд оплаты труда, которая чрезвычайно высока, и повышая косвенные налоги, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Когда мы говорим о налоговой нагрузке, мне кажется, что более прагматично говорить о структуре нагрузки. Когда мы снизили нагрузку на труд для IT-компаний, сразу произошло обеление их работы и сразу возросли налоговые поступления от них", — сказал Силуанов, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума.

По его словам, когда речь идет о структуре налоговой нагрузки, то это в первую очередь касается нагрузки на фонд оплаты труда. "Она больше, чем в других странах мира. Уровень этой нагрузки — 30% для компаний и еще НДФЛ, который платят граждане, — чрезмерно, чрезвычайно высокий", — отметил министр.

"Поэтому я считаю, что когда речь идет о структуре налогов, надо говорить о снижении прямых налогов и увеличении косвенных налогов. Именно это даст тот эффект, может быть и не в таком объеме, как для IT-компаний", — заключил глава Минфина.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.