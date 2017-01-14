Биржи США закрылись преимущественно ростом на отчетах и данных статистики

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне отчетов крупнейших банков страны и данных по настроению потребителей, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03%, до 19885,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,48%, до 5574,12 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,18%, до 2274,64 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по предварительной оценке, снизился до 98,1 пункта после достижения в декабре максимума с января 2015 года в 98,2 пункта, тогда как аналитики ожидали роста показателя до максимума с января 2004 года в 98,5 пункта.

Опубликованные в пятницу отчеты банков не разочаровали инвесторов. Чистая прибыль JP Morgan по итогам четвертого квартала 2016 года выросла на 24% в годовом выражении и составила 6,727 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 1,71 доллара против 1,32 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя только до 1,44 доллара за акцию.

BofA по итогам четвертого квартала зафиксировал рост прибыли на 43%, до 4,696 миллиарда долларов, или 0,40 доллара на акцию, тогда как эксперты ожидали показатель на уровне в 0,38 доллара за акцию.

Чистая прибыль Wells Fargo & Co в квартале снизилась на 5%, до 5,274 миллиарда долларов, или 0,96 доллара на акцию, совпав с прогнозом аналитиков.

Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении вырос на 0,6% по сравнению с пересмотренными данными по увеличению в ноябре — на 0,2%. Аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,7% к ноябрю.

"Мы очень быстро прошли длинный путь, и откат назад вполне реален, но в целом прогноз на 2017 год положительный", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег BMO Global Asset Management Джон Адамс (Jon Adams).