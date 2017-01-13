США
14.0114 января13:16МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Протри очки: чем опасен мелкий шрифт в договоре

19:5013.01.2017
(обновлено: 20:39 13.01.2017)
449051
Мужчина с лупой
© Fotolia/ Bits and Splits

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с нечитаемыми шрифтами в документах. Предлагается запретить предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах мелким шрифтом.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Набиуллина рассказала о перспективах приватизации банков
"Особенно это актуально для договоров, связанных с банковским обслуживанием. Мелкий шрифт побуждает пропускать изучение соответствующих условий договора. В итоге это может привести к неблагоприятным последствиям для стороны договора", — отметили в пояснительной записке авторы документа.

Судьба законопроекта пока не ясна, но идею уже поддержал регулятор. В ЦБ отметили, что вся информация о финансовых услугах должна быть в читаемом формате, и излагаться доступным языком.

Банки, действительно, любят маленькие буквы. Нередко клиентам, чтобы рассмотреть информацию о штрафах, дополнительных платежах и иных условиях, которые напрямую касаются их карманов, нужно вооружиться лупой или микроскопом.

А приспособлений этих, как правило, у людей под рукой не бывает.

© Fotolia/ Photokanok_1984
Микроскоп

С адвокатом наперевес

Защитники прав потребителей инициативу одобряют, но с оговоркой: это правильный, но не радикальный шаг. Частично этот опыт уже был реализован в законе о потребительском кредитовании — в договоре о кредитовании физлиц уже запрещено писать определенные условиях мелким шрифтом. Проблема, тем не менее, все равно существует, и над ней еще работать и работать.

Психологически обыватель с трудом читает финансовый текст, а когда попадает на мелкий шрифт — вообще не воспринимает.

"А мелким шрифтом часто прописывают существенные индивидуальные условия – например, размер штрафных санкций за просрочку платежей", — указывает Михаил Беляев, руководитель банковской секции общества защиты потребителей финансовых услуг  "Финпотребсоюз".

Рецепт, по его словам, тут один: читать договор от и до, а если речь о серьезных финансовых вопросах, таких, как ипотека – лучше пригласить адвоката или консультанта – они быстро раскусят все ловушки и подводные камни.

© Fotolia/ Andrey Popov
Девушка читает документы с лупой

Много букв?

В банковском секторе, кстати, тоже признают проблему, но указывают:  так себя ведут лишь недобросовестные участники рынка – и им нужно объяснять, что это не дело. Впрочем, в Ассоциации российских банков (АРБ) не уверены, что для этого нужно законодательное вмешательство.

"Это, скорее вопрос культуры общества, культуры бизнеса, и культуры ведения делового оборота", — отметил президент  АРБ Гарегин Тосунян. По его мнению,  его можно уладить на уровне подзаконного регулирования – силами ЦБ и других ведомств.

© http://tdpaper.narod.ru/
Стопка бумаг

Эксперт, впрочем, уверен: писать "общие условия" в договоре крупным шрифтом нет никакого резона – в этом случае его объем возрастет в разы. "Сейчас, когда все переносится в электронную форму, нет смысла писать талмуды  - информацию об условиях можно разместить в интернете –  она будет на виду у надзорных органов, ее будет проще обсудить публично и меньше шансов устроить западню.

В АРБ советуют: нужно понимать все дословно. Если текст не читается или неясен смысл прочитанного — документ просто не стоит подписывать в любом виде.

Банкам "по носу"

Смотреть, что подписываешь — это к вопросу о финансовой грамотности, у большинства россиян ее уровень достаточно низкий. Многие клиенты банков учатся на своем горьком опыте. Поучительной – и не в последнюю очередь для самих банков – стала история заемщика из Воронежа Дмитрия Агаркова. В 2008 году воронежец, уставший доказывать свою правоту в судах нескольким банкам, выдававшим ему кредитные карты, решил взять реванш.

© Fotolia/ Bacho Foto
Девушка разрезает пластиковую карту

При оформлении кредитной карты в анкете-заявлении на сайте банка "Тинькофф Кредитные Системы" Агарков изменил мелкий шрифт, вписав свои условия: банку он предложил выдать ему беспроцентный и безлимитный кредит.

"В итоге банк наступил на свои же грабли – мои условия, написанные все тем же мелким шрифтом, в банке "прохлопали", подписав договор автоматически, — рассказал Агарков РИА Новости.

Электронная пластиковая карта. Архивное фото
© Fotolia/ hsiangwen
Роспотребнадзор предостерег от услуг салонов красоты, навязывающих кредиты

На одном языке

Впоследствии Дмитрий решил потребовать в суде от банка компенсировать нарушение его условий.  И потребовал в досудебной претензии к банку, ссылаясь на заключенный договор, 24 млн рублей.

Спор в итоге решили мирным путем: стороны отказались от претензий друг к другу. А банк выпустил для Агаркова специальную дебетовую карту.

"Проигрывая суды, я понял, что я должен читать, и как. Я научился финансовой грамотности,  и разговаривать с банком на одном языке", — объяснил Агарков.

© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вывеска банка

Извлекли ли в банке урок с тех пор, и как действуют сейчас? "Нам менять нечего. У нас в обязательном пакете документов на оформление кредитной карты отсутствует мелкий шрифт", — сообщили в пресс-службе "Тинькофф Банка". В банке заверили, что от практики использования нечитаемых шрифтов отказались более 3 лет назад. А про историю с Агарковым вспоминают неохотно, отмечая, что "это было давно, и тогда был другой формат".

Комментируя свежие инициативы, сам предприимчивый заемщик сказал, что считает их глупыми. "Ну заставят депутаты писать крупным шрифтом, это будет уже не одна-две страницы договора, а 20. Это работать не будет", — рассуждает он.

Рецепт он предлагает все тот же: повышать финансовую грамотность, и внимательно читать договор, будь в нем 20 страниц или 40. Реалии, впрочем, говорят о том, что многим клиентам финучреждений это не под силу. 

Комментировать
+
Экономика
Обсуждение
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.