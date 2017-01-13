Протри очки: чем опасен мелкий шрифт в договоре

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с нечитаемыми шрифтами в документах. Предлагается запретить предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах мелким шрифтом.

"Особенно это актуально для договоров, связанных с банковским обслуживанием. Мелкий шрифт побуждает пропускать изучение соответствующих условий договора. В итоге это может привести к неблагоприятным последствиям для стороны договора", — отметили в пояснительной записке авторы документа.

Судьба законопроекта пока не ясна, но идею уже поддержал регулятор. В ЦБ отметили, что вся информация о финансовых услугах должна быть в читаемом формате, и излагаться доступным языком.

Банки, действительно, любят маленькие буквы. Нередко клиентам, чтобы рассмотреть информацию о штрафах, дополнительных платежах и иных условиях, которые напрямую касаются их карманов, нужно вооружиться лупой или микроскопом.

А приспособлений этих, как правило, у людей под рукой не бывает.

С адвокатом наперевес

Защитники прав потребителей инициативу одобряют, но с оговоркой: это правильный, но не радикальный шаг. Частично этот опыт уже был реализован в законе о потребительском кредитовании — в договоре о кредитовании физлиц уже запрещено писать определенные условиях мелким шрифтом. Проблема, тем не менее, все равно существует, и над ней еще работать и работать.

Психологически обыватель с трудом читает финансовый текст, а когда попадает на мелкий шрифт — вообще не воспринимает.

"А мелким шрифтом часто прописывают существенные индивидуальные условия – например, размер штрафных санкций за просрочку платежей", — указывает Михаил Беляев, руководитель банковской секции общества защиты потребителей финансовых услуг "Финпотребсоюз".

Рецепт, по его словам, тут один: читать договор от и до, а если речь о серьезных финансовых вопросах, таких, как ипотека – лучше пригласить адвоката или консультанта – они быстро раскусят все ловушки и подводные камни.

© Fotolia/ Andrey Popov Девушка читает документы с лупой

Много букв?

В банковском секторе, кстати, тоже признают проблему, но указывают: так себя ведут лишь недобросовестные участники рынка – и им нужно объяснять, что это не дело. Впрочем, в Ассоциации российских банков (АРБ) не уверены, что для этого нужно законодательное вмешательство.

"Это, скорее вопрос культуры общества, культуры бизнеса, и культуры ведения делового оборота", — отметил президент АРБ Гарегин Тосунян. По его мнению, его можно уладить на уровне подзаконного регулирования – силами ЦБ и других ведомств.

Эксперт, впрочем, уверен: писать "общие условия" в договоре крупным шрифтом нет никакого резона – в этом случае его объем возрастет в разы. "Сейчас, когда все переносится в электронную форму, нет смысла писать талмуды - информацию об условиях можно разместить в интернете – она будет на виду у надзорных органов, ее будет проще обсудить публично и меньше шансов устроить западню.

В АРБ советуют: нужно понимать все дословно. Если текст не читается или неясен смысл прочитанного — документ просто не стоит подписывать в любом виде.

Банкам "по носу"

Смотреть, что подписываешь — это к вопросу о финансовой грамотности, у большинства россиян ее уровень достаточно низкий. Многие клиенты банков учатся на своем горьком опыте. Поучительной – и не в последнюю очередь для самих банков – стала история заемщика из Воронежа Дмитрия Агаркова. В 2008 году воронежец, уставший доказывать свою правоту в судах нескольким банкам, выдававшим ему кредитные карты, решил взять реванш.

© Fotolia/ Bacho Foto Девушка разрезает пластиковую карту

При оформлении кредитной карты в анкете-заявлении на сайте банка "Тинькофф Кредитные Системы" Агарков изменил мелкий шрифт, вписав свои условия: банку он предложил выдать ему беспроцентный и безлимитный кредит.

"В итоге банк наступил на свои же грабли – мои условия, написанные все тем же мелким шрифтом, в банке "прохлопали", подписав договор автоматически, — рассказал Агарков РИА Новости.

На одном языке

Впоследствии Дмитрий решил потребовать в суде от банка компенсировать нарушение его условий. И потребовал в досудебной претензии к банку, ссылаясь на заключенный договор, 24 млн рублей.

Спор в итоге решили мирным путем: стороны отказались от претензий друг к другу. А банк выпустил для Агаркова специальную дебетовую карту.

"Проигрывая суды, я понял, что я должен читать, и как. Я научился финансовой грамотности, и разговаривать с банком на одном языке", — объяснил Агарков.

Извлекли ли в банке урок с тех пор, и как действуют сейчас? "Нам менять нечего. У нас в обязательном пакете документов на оформление кредитной карты отсутствует мелкий шрифт", — сообщили в пресс-службе "Тинькофф Банка". В банке заверили, что от практики использования нечитаемых шрифтов отказались более 3 лет назад. А про историю с Агарковым вспоминают неохотно, отмечая, что "это было давно, и тогда был другой формат".

Комментируя свежие инициативы, сам предприимчивый заемщик сказал, что считает их глупыми. "Ну заставят депутаты писать крупным шрифтом, это будет уже не одна-две страницы договора, а 20. Это работать не будет", — рассуждает он.

Рецепт он предлагает все тот же: повышать финансовую грамотность, и внимательно читать договор, будь в нем 20 страниц или 40. Реалии, впрочем, говорят о том, что многим клиентам финучреждений это не под силу.