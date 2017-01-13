Рынок российских акций закрыл пятничные торги снижением

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций к закрытию торгов последнего рабочего дня недели снизился на внешнем негативе, говорят трейдеры.

Неопределенность с уровнем дивидендов госкомпаний также добавила пессимизма в ценовую динамику, отмечают они. Повлиял и технический фактор.

Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,76% и составил 2195,19 пункта, индекс РТС упал на 1,45%, до 1158,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Вниз, отыгрывая негатив

Российский фондовый рынок в пятницу снижался на фоне внешнего негатива.

Стоимость нефти пока не смогла удержаться на отметке 56 долларов за баррель. Игроки рынка опасаются устойчивости тренда роста числа действующих буровых установок в США и, соответственно, увеличения добычи страной.

Это может частично нивелировать эффект от соглашения об ограничении добычи "черного золота", о чем уже начали отчитываться крупные нефтедобытчики, включая Саудовскую Аравию и Россию.

В итоге важнейшие акции нефтяного сектора РФ в пятницу подешевели: "Татнефти" – на 1,1%, "Роснефти" – на 0,8%, "Лукойла" – на 0,3%, "Газпром нефти" – на 1,3%, "Новатэка" – на 1,7%.

Бумаги Сбербанка потеряли 2% на фоне ослабления рубля и несмотря на рекордную прибыль в 2016 году по РСБУ.

Неопределенность в вопросе уровня дивидендов госкомпаний (0,25% или 0,5% от чистой прибыли по МСФО) обусловила падение бумаг энергетического сектора, которые раллировали в конце прошлого года как раз на ожидании высоких дивидендов. Так, "Россети" сегодня подешевели на 2,9%, ФСК ЕЭС – на 1,4%.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов против повышения дивидендов для госкомпаний до 50% от чистой прибыли и считает, что надо оставить 25%, написала в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока кабмина.

Подорожали акции АФК "Система"(+4,3%) и ТМК (+0,8%) на фоне сильных операционных результатов за четвертый квартал 2016 года, говорят трейдеры.

Прогнозы и рекомендации

Коррекция на российском фондовом рынке обусловлена преимущественно техническими факторами, считает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

Ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ находится в районе 2150 пунктов, оценила она.

В понедельник торги на американских площадках проводиться не будут в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга, напомнил Игорь Арнаутов из ИК "Велес Капитал".

"Также выйдут данные по торговому балансу Еврозоны за ноябрь-2016, которые могут поддержать европейские индексы в случае его роста", — добавил он.