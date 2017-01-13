Дефицит бюджетов российских регионов в прошлом году снизился в три раза

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Дефицит бюджетов регионов РФ в 2016 году сократился до 57 миллиардов рублей со 171 миллиарда рублей в 2015 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Таким образом, показатель снизился в три раза.

"Я считаю, что те меры, которые мы приняли, позволили сократить дефицитность бюджетов субъектов. Напомню, что в 2014 году дефицит бюджетов регионов консолидированный составлял 474 миллиарда рублей, в 2015 году — 171 миллиард рублей, а в 2016 году — 57 миллиардов рублей", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что долг регионов в последние три года существенно увеличился. "Но мы сейчас получили последние данные по итогам 2016 года, долг региональных бюджетов вырос всего на 35 миллиардов рублей, а если брать соотношение к налоговым и неналоговым доходам регионов, то наоборот доля долга сократилась примерно на 1 процентный пункт", — добавил Силуанов.