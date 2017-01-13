Россельхознадзор не исключил введение карантина из-за АЧС на Кубани

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор сохраняет возможность введения карантина из-за африканской чумы свиней (АЧС) на Кубани, заявил помощник главы службы Алексей Алексеенко.

"Вероятность сохраняется", — сказал Алексеенко журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Он отметил, что, если бы это зависело от Россельхознадзора, ведомство сразу ввело бы карантин на всей территории края. "Но поскольку решения о карантине принимает губернатор субъекта федерации, там принимают во внимание многие интересы региона, прежде всего экономические. Но мы все время поддерживаем с ними контакт", — добавил помощник главы ведомства.

По словам Алексеенко, ситуация с АЧС сейчас сложная не только на Кубани, но и на всей европейской части России, а также в Крыму. При этом угрозы введения карантина из-за болезни на полуострове сейчас нет — ситуация с АЧС там еще не достигла критического уровня.

В конце ноября Россельхознадзор сообщил, что в случае распространения АЧС в Краснодарском крае служба считает необходимым ввести карантин на территории региона, что приведет к ограничению экспорта сельхозпродукции, в том числе зерновых культур.