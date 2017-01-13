В Германии не подтвердили двустороннюю встречу министров России и ФРГ

БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. В Берлине не подтвердили двустороннюю встречу министров сельского хозяйства России и Германии в рамках аграрного саммита "группы двадцати" в конце следующей недели.

"Мы направили приглашения, согласия пока не получили. Министр приглашал на встречу в рамках G20, куда входит Россия. Больше я пока, к сожалению, сказать не могу", — сообщила журналистам представитель Минсельхоза ФРГ Кристина Вендт.

Как сообщали ранее немецкие СМИ, Александр Ткачев и Кристиан Шмидт встретятся 22 января в Берлине "на полях" министерского саммита G20 и проведут закрытые переговоры.

Тем не менее, Минсельхоз России подтвердил, что Ткачев по приглашению немецкой стороны поедет в Берлин.

Российский министр внесен в так называемый санкционный список ЕС, ему запретили въезд на территорию ряда западных стран. По сведениям изданий редакционного объединения RND, немецкому правительству, чтобы обойти запрет в отношении Ткачева, пришлось формально приравнять встречу глав аграрных ведомств G20 к мероприятиям под эгидой ОБСЕ.