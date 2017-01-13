Ведущие мировые рейтинговые агентства хотят открыть филиалы в России

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Все международные рейтинговые агентства "большой тройки" (Fitch, Moody's и S&P — ред.) подали в Банк России документы на регистрацию в РФ своих филиалов, сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Мы с ними в переговорах достаточно давно находимся, и то, что они собираются остаться в РФ в форме филиалов, нам известно достаточно давно. Формально процедура запущена или нет, со стопроцентной уверенностью не могу сказать", — сказал он.
По его словам, филиалы международных рейтинговых агентств не смогут присваивать рейтинги по национальной шкале. "Закон содержит запрет для использования национальной шкалы субъектами, которые не являются частью реестра аккредитованных рейтинговых агентств. Соответственно, если "большая тройка" не открывает дочерние структуры в Москве и эти дочерние структуры не пройдут процедуру аккредитации, то деятельность по производству рейтинговой информации на территории России по национальной шкале будет незаконной. Они этого делать никогда не будут", — отметил он.
"Пока они подали заявки исключительно на регистрацию филиалов, речи о дочерних структурах пока не идет", — добавил Швецов.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.