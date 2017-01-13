Ведущие мировые рейтинговые агентства хотят открыть филиалы в России

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Все международные рейтинговые агентства "большой тройки" (Fitch, Moody's и S&P — ред.) подали в Банк России документы на регистрацию в РФ своих филиалов, сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Да", — сказал он, отвечая на вопрос, получал ли ЦБ документы от рейтинговых агентств "большой тройки" на регистрацию филиалов. "По-моему, да. Я точно не помню, но у меня в подкорке, что все (три агентства подали документы — ред.)", — добавил он, отвечая на вопрос, все ли три агентства подали документы.

"Мы с ними в переговорах достаточно давно находимся, и то, что они собираются остаться в РФ в форме филиалов, нам известно достаточно давно. Формально процедура запущена или нет, со стопроцентной уверенностью не могу сказать", — сказал он.

По его словам, филиалы международных рейтинговых агентств не смогут присваивать рейтинги по национальной шкале. "Закон содержит запрет для использования национальной шкалы субъектами, которые не являются частью реестра аккредитованных рейтинговых агентств. Соответственно, если "большая тройка" не открывает дочерние структуры в Москве и эти дочерние структуры не пройдут процедуру аккредитации, то деятельность по производству рейтинговой информации на территории России по национальной шкале будет незаконной. Они этого делать никогда не будут", — отметил он.

"Пока они подали заявки исключительно на регистрацию филиалов, речи о дочерних структурах пока не идет", — добавил Швецов.

Согласно новому закону "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ", российские власти будут использовать в регуляторных целях только рейтинги по национальной шкале и только от аккредитованных агентств. С 1 июля 2017 года Банк России предполагает отказаться от использования кредитных рейтингов агентств, не вошедших в соответствующий реестр.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.