ВЭБ подготовит план по устранению выявленных Счетной палатой нарушений

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Госкорпорация Внешэкономбанк в апреле подготовит план по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Счетной палаты, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.

Счетная палата в декабре заявила, что в новой стратегии ВЭБа предусмотрены такие области инвестирования, как инфраструктура, промышленность, инновации, экология и экспорт, что не в полной мере соответствует действующей редакции закона "О банке развития", в соответствии с которым среди целей госкорпорации также развитие особых экономических зон и поддержка малого и среднего предпринимательства. Проверка Счетной палаты также показала, что ни одна из действовавших с 2008 года стратегий Внешэкономбанка не была завершена в установленный срок.

"Те замечания, которые они нам написали, мы будем исправлять. Мы готовим план по изменению, который предполагает достаточно быстро, в течение года исправление тех нарушений или тех претензий со стороны Счетной палаты, которые изложены в этом акте", — сказал Горьков журналистам.

"Мы готовим план, мы должны его в апреле утвердить. Наш план самих изменений в банке, честно говоря, значительно его покрывает. Мы многие вещи знали, предполагали, оценивали", — уточнил глава ВЭБа.