ВЭБ подготовит план по устранению выявленных Счетной палатой нарушений

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Госкорпорация Внешэкономбанк в апреле подготовит план по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Счетной палаты, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.
"Те замечания, которые они нам написали, мы будем исправлять. Мы готовим план по изменению, который предполагает достаточно быстро, в течение года исправление тех нарушений или тех претензий со стороны Счетной палаты, которые изложены в этом акте", — сказал Горьков журналистам.
"Мы готовим план, мы должны его в апреле утвердить. Наш план самих изменений в банке, честно говоря, значительно его покрывает. Мы многие вещи знали, предполагали, оценивали", — уточнил глава ВЭБа.