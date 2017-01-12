Медведев оценил перспективы развития цифровой экономики в России

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Государственные структуры в РФ при переходе к цифровой экономике должны стать компактными и современными, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Говоря о цифровой экономике, он отметил, что вся система госуправления должна как минимум адаптироваться к объекту воздействия, прежде всего по быстроте и качеству принимаемых решений.

"Все мы знаем, что скорости в современном бизнесе просто космические. Компании типа Uber и WhatsApp заработали свой первый миллиард примерно за два года. Хотя раньше на это уходили десятилетия", — отметил Медведев.

"Правда, никто, конечно, не знает, насколько светлым будет их будущее. Но то, что это совершенно другие скорости, нам абсолютно понятно. Поэтому нужно оценить масштаб этих изменений, и такие качественные изменения должны обязательно учитываться при реформировании государственного аппарата. Другими словами, в цифровой экономике и государственные структуры для того, чтобы работать эффективно, должны быть компактными, современными, максимально гибкими", — подытожил глава российского правительства.