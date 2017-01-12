Глава Минстроя заявил о возможном продлении госсубсидирования ипотеки

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Власти РФ пока не планируют продлевать субсидирование ипотеки на 2017 год, но в случае необходимости программа может быть оперативно возобновлена, сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

"Пока нет, сейчас другие механизмы у нас включились. Пока такого решения нет, но в случае, если вдруг ключевая ставка будет меняться в сторону повышения, то мы будем готовы в любой момент включить механизм субсидирования, поскольку он уже отработан, нам нужно будет буквально две-три недели, чтобы его запустить. Но мы надеемся, что сегодня уже рыночные механизмы позволят (обеспечить доступные ставки по ипотеке – ред.)", — сказал Мень, отвечая на вопрос, планируется ли продление субсидирования ипотеки на 2017 год.

Он отметил, что сейчас коммерческая ставка уже приближена к субсидированной (12%) и составляет 12,5%. "То есть, фактически полпроцента субсидируется, а в начале была ставка (коммерческая — ред.) 17%, и на тот момент эта программа была крайне актуальна. Сегодня мы видим по началу года, что есть банки, которые сами снижают процентную ставку, понимая, что им нужен оборот", — заключил Мень.

Правительство РФ в соответствии с законом о льготной ипотеке планировало выделить 20 миллиардов рублей российским банкам для субсидирования ставок по ипотечным кредитам на приобретение первичного жилья, чтобы они были не выше 12% годовых. Планировалось, что программа будет действовать с 1 марта 2015 года по 1 апреля 2016 года, однако ее действие продлили до конца 2016 года. Государство выделило на эти субсидии в 2016 году еще 16,5 миллиарда рублей. Лимит выдачи ипотеки с господдержкой был повышен с 700 миллиардов до 1 триллиона рублей.