Глава ФНПР: рост цен и занижение доходов граждан могут привести к революции

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Занижение доходов граждан в условиях повышения стоимости товаров и услуг может привести страну к революционному пути дальнейшего развития, поэтому следует обратить внимание на развитие человеческого капитала, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Что приведет или возможно приведет к революционному пути дальнейшего развития? Это то, что сегодня искусственно делается на уровне государственной финансовой, экономической политики – это занижение доходов граждан и повышение налогов и цен на все товары, услуги и вообще цен на жизнь", — сказал Шмаков.

По его словам, социальные показатели находятся на пределе. При этом, по мнению главы ФНПР, для экономического развития сегодня надо обратить особое внимание на развитие человеческого капитала, на нормальное медицинское обеспечение. Также, по его словам, нужно довести зарплаты до того среднего уровня, который удовлетворил бы российских работников. Шмаков полагает, что это 660-700 тысяч рублей.

"Пока еще, как у Пушкина, народ безмолвствует…" – отметил глава ФНПР, напомнив, что зачастую путь между таким молчанием и бунтом весьма короткий.