Глава ФНПР: рост цен и занижение доходов граждан могут привести к революции

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Занижение доходов граждан в условиях повышения стоимости товаров и услуг может привести страну к революционному пути дальнейшего развития, поэтому следует обратить внимание на развитие человеческого капитала, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
"Что приведет или возможно приведет к революционному пути дальнейшего развития? Это то, что сегодня искусственно делается на уровне государственной финансовой, экономической политики – это занижение доходов граждан и повышение налогов и цен на все товары, услуги и вообще цен на жизнь", — сказал Шмаков.
"Пока еще, как у Пушкина, народ безмолвствует…" – отметил глава ФНПР, напомнив, что зачастую путь между таким молчанием и бунтом весьма короткий.