Зампред Банка России обозначила риски для российской экономики

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Проблема экономики РФ состоит не в том, чтобы перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях после короткой фазы восстановительного роста не скатиться к хронической стагнации, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

В 2016 году Минэкономразвития ожидало спада ВВП на 0,5%. Оценок по итогам года ведомство пока не озвучивало. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП России в 2017 году на 0,6%, в 2018 году — на 1,7%, в 2019 — на 2,1%. Сценарий "базовый плюс" предполагает рост на 1,1%, 1,8% и 2,4% соответственно.

При этом Юдаева напомнила, что еще в конце прошлого года российская экономика начала переходить к росту на квартальной основе. "В этом году в условиях отсутствия новых внешних шоков этот рост может только усилиться", — считает первый зампред ЦБ.

"Поэтому проблемы для российской экономики сейчас в принципе не в том, как перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях после короткой фазы восстановительного роста не скатиться опять к низким темпам экономического роста по сути к периоду хронической стагнации, обеспечить устойчивые высокие долгосрочные темпы экономического роста", — сказала Юдаева.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, необходимо к 2019-2020 году выйти на темпы роста экономики, превышающие среднемировые. Проект комплексного плана действий по реализации этого поручения должен быть готов к 9 марта.