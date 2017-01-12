Зампред Банка России обозначила риски для российской экономики

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Проблема экономики РФ состоит не в том, чтобы перейти к восстановительному росту, а в том, как в новых условиях после короткой фазы восстановительного роста не скатиться к хронической стагнации, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.
При этом Юдаева напомнила, что еще в конце прошлого года российская экономика начала переходить к росту на квартальной основе. "В этом году в условиях отсутствия новых внешних шоков этот рост может только усилиться", — считает первый зампред ЦБ.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, необходимо к 2019-2020 году выйти на темпы роста экономики, превышающие среднемировые. Проект комплексного плана действий по реализации этого поручения должен быть готов к 9 марта.