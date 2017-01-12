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Экономика

Москва заняла первое место в рейтинге инновационных регионов

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
10:3912.01.2017
(обновлено: 18:34 19.01.2017)
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Вид на Москву. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Москва обогнала Санкт-Петербург в рейтинге инновационных регионов РФ и заняла первое место в списке, Татарстан стабильно занимает третье место, следует из рейтинга, подготовленного Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР).

Вид на улицу Варварку в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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"Тройка лидеров рейтинга на протяжении всех лет остается неизменной, однако в текущей версии Москва вышла на первое место, а Санкт-Петербург переместился на второе место. Республика Татарстан устойчиво занимает третье место", — отметила руководитель проектов АИРР Роза Семенова, представляя рейтинг в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Для расчета основной версии рейтинга 2016 года брались статистические данные прошлого и 2015 годов, кроме индикаторов, связанных с валовым региональным продуктом (ВРП), поскольку они публикуются Росстатом с задержкой — они приводятся за 2014 год. В рейтинг 2016 года входит 29 индикаторов, среди которых — численность исследователей региона по отношению к численности населения, число патентных заявок, удельный вес компаний, осуществляющих инновации, в общем числе организаций, коэффициент обновления основных фондов.

Логотип Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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В новой версии рейтинга были введены еще шесть индикаторов, характеризующих инновационную активность региона — например, объем привлеченных инвестиций из федерального бюджета в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП. Все 85 российских регионов были разделены на пять групп: сильные, средне-сильные, средние, средне-слабые и слабые инноваторы.

В группу сильных инноваторов, кроме Москвы, Петербурга и Татарстана, вошли Томская, Новосибирская, Калужская области, Башкирия, Нижегородская, Московская, Самарская области и Красноярский край, причем Башкирия и Красноярский край попали в эту группу впервые.

Вид на деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© Фото: Саламат Аязбай
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В первый раз оценка инновационного развития проводилась в отношении Крыма и Севастополя — они попали в группу средне-слабых инноваторов: город занял 66 место в рейтинге, Крым — 71-е. В число слабых инноваторов входят восемь регионов: Калмыкия, Хакасия, Тыва, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, которые заняли места с 78-го по 85-е соответственно. Другие кавказские республики вошли в число средне-слабых инноваторов: Северная Осетия заняла 68-е место, Кабардино-Балкария — 69-е, Дагестан — 75-е.

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