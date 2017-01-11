В Калининградской области в 30 раз увеличат финансирование мелиорации

КАЛИНИНГРАД, 11 янв — РИА Новости. Объем федерального финансирования на проведение мелиоративных работ на территории Калининградской области может быть увеличен почти в 30 раз — с 1,69 миллиона рублей в 2016 году до 50 миллионов рублей в 2017 году, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио губернатора Антона Алиханова.

"В этом году область рассчитывает получить 50 миллионов на мелиорацию, примерно в 30 раз больше. Мелиорация является одним из ключевых объектов внимания и региональных, и федеральных властей. Этот сектор агропромышленного комплекса требует серьезных инвестиций, сопоставимых с вложениями в крупный промышленный бизнес-проект. Но ключевым инвестором в мелиорацию было и остается государство", — сказал Алиханов.

Дополнительные средства, которые регион рассчитывает получить по линии министерства сельского хозяйства России, будут направлены на ввод в оборот ранее неиспользованных сельскохозяйственных угодий на площади в 7 тысяч гектаров. В региональном минсельхозе не исключают возможность корректировки суммы федерального трансферта, но рассчитывают, что изменения не будут существенными.

Глава региона напомнил, что вопросы мелиорации обсуждались на его встрече с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым в декабре 2016 года в Москве.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, Калининградская область — единственный регион России, на территории которого мелиорированы практически все сельскохозяйственные угодья. На долю области приходится 23% всех осушаемых земель страны и 70% — польдерных земель. При этом мелиорация играет решающую роль в вопросе дальнейшего развития сельского хозяйства региона и ввода новых земель сельхозназначения в оборот.