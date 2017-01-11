В Дагестане в феврале откроют завод по переработке автопокрышек

МАХАЧКАЛА, 11 янв – РИА Новости. Завод по переработке автомобильных покрышек откроют в Дагестане в рамках года экологии, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

"Завод планируют запустить 2 февраля. Он открывается в рамках года экологии. Завод будет заниматься переработкой всех видов автомобильных покрышек. На выходе мы получим продукт – резиновую крошку разных фракций", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, предприятие будет заниматься транспортировкой, сбором, сортировкой, переработкой и утилизацией покрышек. Мощность, по предварительным оценкам, составит одну тонну в час.

"Вторичный продукт можно будет использовать для создания резинотехнических изделий в виде тротуарной плитки, бордюров, теннисных кортов, детских и футбольных площадок, а также для других муниципальных и бытовых нужд", — сказал представитель ведомства.

В строительство завода вложено около 20 миллионов рублей частных инвестиций, добавил он.