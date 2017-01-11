Новые санкции теоретически опасны лишь для "Газпрома", считают эксперты

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости/Прайм. Новые санкции США теоретически могут быть опасны для газпромовских проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"; проектам в сфере нефти угрозы почти нет — рычагов влияния на инвесторов из Индии и Китая, которые для РФ сейчас являются основными, у американцев мало, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Группа американских сенаторов разработала законопроект, предполагающий возможность введения санкций за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в РФ. Они могут быть применены не только против граждан и жителей США, но и против граждан и компаний третьих стран. Станет ли этот законопроект законом, пока сказать нельзя — для этого документ должен быть принят обеими палатами конгресса и получить подпись президента.
Законопроект предполагает, что президент может наложить санкции против лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи нефти и газа более 20 миллионов долларов. Под санкциями может оказаться также лицо, осуществившее продажу, аренду или предоставление России товаров, услуг, технологий, информации или поддержки в сфере добычи полезных ископаемых рыночной стоимостью более 5 миллионов долларов за год или 1 миллиона долларов единовременно. Такие же суммы предельных инвестиций предлагается установить для лиц, намеренных вложить средства в создание российских экспортных трубопроводов.
Все уже закрыто с США
Таким образом, санкционный потенциал США в сфере ТЭК после принятия секторальных санкций значительно уменьшился. Как считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Василий Танурков, эффект от новых санкций для России будет невелик – все возможные проекты с американцами уже отложили, уменьшили и заморозили; влияние возможно лишь через третьи страны.
"Эффект от запрета инвестиций для американцев в российский ТЭК сам по себе будет несущественным – стратегически важные для России совместные проекты американских компаний уже заморожены и на текущий момент роль американского бизнеса в развитии российского ТЭК практически сведена к нулю. Реальный ущерб может нанести распространение санкций на инвесторов из третьих стран – в первую очередь это может коснуться проектов, в которых принимают участие европейские компании", — считает Танурков.
Между тем, американские компании до последнего времени не намерены были отказываться от тех инвестиций в Россию, которые все еще оставались возможными. Например, в декабре газета "Коммерсант" сообщила, что американская Halliburton собирается купить 100% пермской нефтесервисной и машиностроительной группы "Новомет" — одного из крупнейших в России производителей нефтепогружного оборудования ("Роснано" выставило на продажу долю в 30,76% "Новомета" за 9,9 миллиарда рублей).
Неустрашимый Восток
При этом рычагов влияния на азиатских инвесторов у Америки не много, полагает Танурков, и это обезопасит нефтедобычу. "Вряд ли санкции будут критичными с точки зрения нефтедобычи, поскольку основными иностранными инвесторами здесь в последнее время выступают китайцы и индусы, возможность давления на которых со стороны США крайне ограничена", — заключил он.
Риски для трубы
По мнению экспертов, теоретически американские санкции могут создать дополнительные риски для строительства "Северного потока‒2", структура финансирования которого еще не определена.
Планировалось, что партнеры по проекту ‒ компании Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall ‒ станут акционерами (с долями по 10%) компании Nord Stream 2. Однако соглашение акционеров не было подписано, партнеры решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании совместного предприятия для строительства газопровода. Ранее СМИ сообщали, что партнеры могут вложить 1 миллиард долларов в покупку конвертируемых облигаций Nord Stream.
Если законопроект будет принят в существующем виде, он может создать проблемы с привлечением финансирования для строительства газопровода, согласен заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"С другой стороны, при наличии взаимной заинтересованности России и Европы в поддержании и развитии газового сотрудничества, проект может быть реализован даже в условиях санкций, как в начале 80-х американское эмбарго не помешало строительству крупной экспортной магистрали из СССР в Западную Европу", ‒ считает он.
Обходные пути
Введение санкций в сфере нефтедобычи невыгодно зарубежным компаниям, так как российский нефтяной рынок сохраняет привлекательность благодаря одной из самых низких себестоимостей добычи в мире, сообщил аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов.
"Скорее всего, компании обходят санкции через офшорные компании либо фонды, потому что проекты остаются интересными, и если напрямую инвестировать нельзя, они ищут альтернативы. Естественно, официально о таких путях неизвестно, никакая компания их подтверждать не будет, но уверен, что такие механизмы используются", — сказал Арнаутов, не исключив, что подобным образом могут поступить компании и при введении новых ограничений.
"Санкции, конечно, нанесли определенный экономический урон России, также как инициаторам. Это признается, особенно в Европе. При этом они показали неэффективность с точки зрения влияния на краткосрочное развитие отрасли, более того, мы видим рекордный уровень добычи нефти в России, рекордные объемы экспорта, успешно развивается нефтепереработка и отрасль находится в здоровом, устойчивом положении", — заключил эксперт.