Новые санкции теоретически опасны лишь для "Газпрома", считают эксперты

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости/Прайм. Новые санкции США теоретически могут быть опасны для газпромовских проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"; проектам в сфере нефти угрозы почти нет — рычагов влияния на инвесторов из Индии и Китая, которые для РФ сейчас являются основными, у американцев мало, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Группа американских сенаторов разработала законопроект, предполагающий возможность введения санкций за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в РФ. Они могут быть применены не только против граждан и жителей США, но и против граждан и компаний третьих стран. Станет ли этот законопроект законом, пока сказать нельзя — для этого документ должен быть принят обеими палатами конгресса и получить подпись президента.

Законопроект предполагает, что президент может наложить санкции против лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи нефти и газа более 20 миллионов долларов. Под санкциями может оказаться также лицо, осуществившее продажу, аренду или предоставление России товаров, услуг, технологий, информации или поддержки в сфере добычи полезных ископаемых рыночной стоимостью более 5 миллионов долларов за год или 1 миллиона долларов единовременно. Такие же суммы предельных инвестиций предлагается установить для лиц, намеренных вложить средства в создание российских экспортных трубопроводов.

Все уже закрыто с США

Не стоит забывать, что США уже вводили санкции против российского ТЭК: секторальные санкции включают запрет на участие в добыче нефти на шельфе, в том числе поставку оборудования или технологий, а также разработку сланцевых месторождений. Кроме того, были введены ограничения на доступ крупных российских компаний к зарубежному финансированию. Эти меры оказались достаточно действенными: из-за них, например, было заморожено финансирование геологоразведки со стороны ExxonMobil, Eni, Statoil в рамках договоренности с "Роснефтью" об освоении Арктики, разработка англо-голландской Shell Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина и другие проекты.

Таким образом, санкционный потенциал США в сфере ТЭК после принятия секторальных санкций значительно уменьшился. Как считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Василий Танурков, эффект от новых санкций для России будет невелик – все возможные проекты с американцами уже отложили, уменьшили и заморозили; влияние возможно лишь через третьи страны.

"Эффект от запрета инвестиций для американцев в российский ТЭК сам по себе будет несущественным – стратегически важные для России совместные проекты американских компаний уже заморожены и на текущий момент роль американского бизнеса в развитии российского ТЭК практически сведена к нулю. Реальный ущерб может нанести распространение санкций на инвесторов из третьих стран – в первую очередь это может коснуться проектов, в которых принимают участие европейские компании", — считает Танурков.

Между тем, американские компании до последнего времени не намерены были отказываться от тех инвестиций в Россию, которые все еще оставались возможными. Например, в декабре газета "Коммерсант" сообщила, что американская Halliburton собирается купить 100% пермской нефтесервисной и машиностроительной группы "Новомет" — одного из крупнейших в России производителей нефтепогружного оборудования ("Роснано" выставило на продажу долю в 30,76% "Новомета" за 9,9 миллиарда рублей).

Неустрашимый Восток

По словам Тануркова, если США действительно захотят вводить новые санкции, чувствительной мерой для европейских компаний, которая может ударить по совместным российско-европейским проектам, станет возможность введения ограничений в доступе к финансированию в американских и международных банках вплоть до полного запрета расчетов через банковскую систему США.

При этом рычагов влияния на азиатских инвесторов у Америки не много, полагает Танурков, и это обезопасит нефтедобычу. "Вряд ли санкции будут критичными с точки зрения нефтедобычи, поскольку основными иностранными инвесторами здесь в последнее время выступают китайцы и индусы, возможность давления на которых со стороны США крайне ограничена", — заключил он.

Риски для трубы

По мнению экспертов, теоретически американские санкции могут создать дополнительные риски для строительства "Северного потока‒2", структура финансирования которого еще не определена.

"Наибольшую угрозу это несет инфраструктурным проектам "Газпрома" на западном направлении ("Северный поток-2", "Турецкий поток"), в меньшей степени – проекту "Ямал СПГ" "Новатэка". Впрочем, следует учитывать, что "Газпром" ранее был исключен из списка подпавших под санкции компаний и неочевидно, что новые санкции теперь будут на него распространены", — считает Танурков.

Планировалось, что партнеры по проекту ‒ компании Engie, "Газпром", OMV, Shell, Uniper и Wintershall ‒ станут акционерами (с долями по 10%) компании Nord Stream 2. Однако соглашение акционеров не было подписано, партнеры решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании совместного предприятия для строительства газопровода. Ранее СМИ сообщали, что партнеры могут вложить 1 миллиард долларов в покупку конвертируемых облигаций Nord Stream.

Если законопроект будет принят в существующем виде, он может создать проблемы с привлечением финансирования для строительства газопровода, согласен заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"С другой стороны, при наличии взаимной заинтересованности России и Европы в поддержании и развитии газового сотрудничества, проект может быть реализован даже в условиях санкций, как в начале 80-х американское эмбарго не помешало строительству крупной экспортной магистрали из СССР в Западную Европу", ‒ считает он.

Обходные пути

Согласно межправительственному соглашению по проекту газопровода "Турецкий поток", к строительству трубы российский "Газпром" и турецкая Botas могут привлечь третьих лиц. При этом инвестиции в полную реализацию газопровода "Турецкий поток" значительные — с учетом ранее понесенных затрат на "Южный поток" оцениваются в 7 миллиардов евро, говорилось в пояснительных документах к законопроекту о ратификации межправсоглашения.

Введение санкций в сфере нефтедобычи невыгодно зарубежным компаниям, так как российский нефтяной рынок сохраняет привлекательность благодаря одной из самых низких себестоимостей добычи в мире, сообщил аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов.

"Скорее всего, компании обходят санкции через офшорные компании либо фонды, потому что проекты остаются интересными, и если напрямую инвестировать нельзя, они ищут альтернативы. Естественно, официально о таких путях неизвестно, никакая компания их подтверждать не будет, но уверен, что такие механизмы используются", — сказал Арнаутов, не исключив, что подобным образом могут поступить компании и при введении новых ограничений.

Как показала практика, предыдущие санкции имели даже положительный эффект для отрасли, дав импульс развитию отношений с азиатскими партнерами, сообщил аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров.

"Санкции, конечно, нанесли определенный экономический урон России, также как инициаторам. Это признается, особенно в Европе. При этом они показали неэффективность с точки зрения влияния на краткосрочное развитие отрасли, более того, мы видим рекордный уровень добычи нефти в России, рекордные объемы экспорта, успешно развивается нефтепереработка и отрасль находится в здоровом, устойчивом положении", — заключил эксперт.