Биржи АТР растут на оптимизме инвесторов по поводу мировой экономики

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в среду в основном в плюсе на оптимизме инвесторов по поводу мировой экономики в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53%, до 3144,99 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,78%, до 1973,69 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,68%, до 22899,55 пункта, корейский KOSPI — на 1,46%, до 2075,33 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,10%, до 5766,40 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,32%, до 19363,52 пункта.

Первая с момента избрания пресс-конференция Трампа состоится позднее в среду. По словам аналитика Saxo Capital Markets Кристоффера Мольтке-Лет (Christoffer Moltke-Leth), мнение которого приводит газета The Wall Street Journal, инвесторов интересует план избранного президента по фискальному стимулированию экономики США. В частности: структура, время и размер запланированных стимулирующих мер.

Кроме того, трейдеры продолжают реагировать на опубликованные во вторник данные статистики из Китая. Индекс цен производителей (PPI) в стране в декабре в годовом выражении вырос до максимума с сентября 2011 года — на 5,5%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя на 4,5%.

"Инфляция по всему миру возвращается", — цитирует газета Мольтке-Лет.