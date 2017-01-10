L'Oreal купит у канадской Valeant три косметических бренда за $1,3 млрд

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Французский производитель парфюмерии и косметики L'Oreal купит у канадской фармацевтической компании Valeant бренды средств по уходу за кожей CeraVe, AcneFree и Ambi за 1,3 миллиарда долларов, говорится в релизе L'Oreal.

Три бренда генерируют годовую выручку в 168 миллионов долларов, отмечается в сообщении.

"Приобретение CeraVe, AcneFree и Ambi дополняет портфель брендов L'Oreal. Эти три бренда… практически удвоят выручку нашего подразделения по лечебным косметическим средствам в США и помогут нам удовлетворить растущий спрос на лечебную продукцию по уходу за кожей по доступным ценам", — приводятся в релизе слова президента и генерального директора американского подразделения L'Oreal Фредерика Розе (Frederic Roze).

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов. Ее закрытие ожидается в первом квартале 2017 года.

L`Oreal — французская компания, лидер мирового рынка парфюмерии и косметики. Основана в 1909 году химиком Эженом Шуллером. Штаб-квартира располагается в пригороде Парижа. В компании работают около 82,9 тысячи человек.

Valeant — канадская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в городе Лаваль, провинция Квебек. Число сотрудников составляет 22 тысячи человек. Продукция Valeant продается более чем в 100 странах.