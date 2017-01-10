Россию пригласили на заседание по мониторингу сокращения добычи нефти

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Минэнерго РФ получило приглашение на заседание комитета по мониторингу сокращения добычи нефти 21-22 января в Вене, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

"Получили приглашение", — сказала представитель министерства, уточнив, что заседание состоится 21-22 января в Вене.

С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад эксперты объясняли высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе. Но уже в конце ноября 2016 года инвесторы были обрадованы долгожданным решением ОПЕК сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

А в начале декабря в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.