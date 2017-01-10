Биржи АТР снижаются на данных статистики из Китая и Австралии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают преимущественно негативную динамику во вторник на данных статистики по инфляции в Китае и розничным продажам в Австралии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.01 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,07%, до 3169,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,25%, до 1999,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,52%, до 22675,19 пункта, корейский KOSPI — опускался на 0,29%, до 2042,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,92%, до 5754,20 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,83%, до 19293,89 пункта.

Индекс потребительских цен (инфляция, CPI) в Китае по итогам 2016 года вырос на 2%, в то время как в начале прошлого года правительство страны прогнозировало показатель на уровне 3%. В декабре инфляция в КНР составила 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали показатель на уровне 2,3%.

Между тем данные по розничным продажам в Австралии оказались хуже прогнозов экспертов. Рост показателя в ноябре в месячном выражении составил 0,2%. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,4%.