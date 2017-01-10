Племя в США не продлило Enbridge разрешение по использованию их земли

МЕХИКО, 10 дек – РИА Новости. Племя индейцев в американском штате Висконсин решило не продлевать соглашение, позволяющее компании Enbridge использовать их землю для крупного нефтепровода, из-за опасений разлива нефти, заявив о необходимости закрытия 64-летней линии 5, сообщает агентство Рейтер.

"Как уже ощутили на себе многие сообщества, даже небольшой разлив может стать для нас катастрофой", — заявил глава племени Bad River Роберт Бланчард (Robert Blanchard). Он заявил о намерении обратиться к местным и федеральным властям с требованием о прекращении работы нефтепровода.

Канадская Enbridge заявила, что обсуждала возможность продления соглашения с момента прекращения его действия в 2013 году, напомнив, что трубопровод работает без каких-либо происшествий на территории племени с 1953 года.

"Мы удивлены решением не продлевать соглашение по линии 5 после переговоров в духе добросовестного сотрудничества в последние годы", — говорится в заявлении компании. Enbridge отметила также, что ей потребуется дополнительное время, чтобы принять дальнейшие решения по проекту.

Мощность нефтепровода составляет 540 тысяч баррелей в день. Срок действия закончился у примерно пятой части всех необходимых соглашений.

В конце сентября прошлого года представители коренного населения Канады и северной части США подписали соглашение о совместной борьбе против строительства нефтепроводов, заявляя об угрозе окружающей среде.

Последние месяцы тысячи активистов из десятков организаций протестовали против строительства нефтепровода Dakota Access и добивались, чтобы он не шел по заповедным территориям, священным для индейцев. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек. В результате министерство армии США решило не предоставлять земельные отчуждения, которые бы позволили провести нефтепровод под озером Оахэ, и попытаться найти альтернативный маршрут прокладки Dakota Access.