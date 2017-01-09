В Крыму нашли инвесторов для строительства мусороперерабатывающего завода

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Инвесторы готовы вложить средства в строительство мусороперерабатывающего завода в Крыму, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, добавив, что проект может быть реализован уже в этом году.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов охарактеризовал экологическую обстановку в Крыму как тяжелую. По его мнению, строительство мусоросжигательного завода на Южном берегу Крыма позволит решить эту проблему.

"Есть положительный опыт в мировой практике, в той же Швейцарии есть такие заводы, и есть у нас инвесторы, которые готовы такой завод построить. В свое время мы уже и площадку определили. В этом году, я думаю, будет реализован такой проект", — сказал Нараев в эфире крымской радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, мусороперерабатывающий завод должен быть построен с использованием современных технологий, с применением высокоплазменной термической струи, в результате чего от мусора почти ничего не остается.

"Остается порядка 7% отходов – это стеклянные гранулы, которые потом в дальнейшем можно использовать в дорожных работах, промышленности и строительстве", — подчеркнул Нараев.

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