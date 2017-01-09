Золото слабо дорожает на противоречивых данных по рынку труда в США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Цена золота незначительно растет в понедельник на противоречивых данных статистики по рынку труда в США, опубликованных в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.31 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,6 доллара, или на 0,05% — до 1174 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,18% — до 16,49 доллара за унцию.

Уровень безработицы в США в декабре слегка вырос — до 4,7% с ноябрьского уровня в 4,6%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч. Аналитики ожидали более сильных данных статистики: безработицу на уровне в 4,7% и роста числа рабочих мест на 178 тысяч.

В то же время почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26 долларов. Это стало самым сильным ростом индикатора с 2009 года. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,38%, или на 10 центов. Эксперты ожидали роста показателя всего на 0,3%. Рост зарплат может стимулировать ускорение инфляции, что будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС США, что будет в свою очередь оказывать давление на золото.

На рынки также повлияло увеличение спроса на драгметалл в Индии, пишет агентство Рейтер. Это связано с сезоном свадеб. Трейдеры ожидают дальнейшего увеличения спроса на золото в связи с приближением Китайского Нового года.