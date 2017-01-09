Росстат улучшил оценку спада ВВП России в 2015 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Росстат скорректировал свою оценку спада валового внутреннего продукта России в 2015 году до 3% с 3,7%, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росстат подтверждал свою предварительную оценку спада ВВП РФ в 2015 году в 3,7%.

При этом статистическое ведомство сохранило оценку росту экономики России в 2014 году на уровне 0,7%.

Ранее Росстат сообщал, что в первом квартале 2016 года спад ВВП России в годовом выражении составил 1,2%, во втором квартале — 0,6%; в третьем квартале 2016 года спад ВВП России в годовом выражении, по данным Росстата, составил 0,4%, за девять месяцев — 0,7%.

Кроме того, Минэкономразвития РФ по итогам всего 2016 года прогнозировало сокращение экономики страны на 0,5%.