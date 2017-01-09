Цена нефти снижается на росте числа буровых установок в США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Нефть дешевеет в понедельник на опубликованных в пятницу данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 6 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 7 штук, или на 1,06%, до 665 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 1 штуку, или на 0,15%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, или на 0,76%, до 529 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,27%, и составило 135 штук.
"Мы увидим эффективность плана по сокращению добычи не раньше середины февраля, и большая часть инвесторов занимают выжидательную позицию", — цитирует газета The Wall Street Journal аналитика брокерской фирмы CLSA Нельсона Ванга (Nelson Wang).