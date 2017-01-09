Цена нефти снижается на росте числа буровых установок в США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Нефть дешевеет в понедельник на опубликованных в пятницу данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,46% — до 56,84 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,52% — до 53,70 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 6 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 7 штук, или на 1,06%, до 665 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 1 штуку, или на 0,15%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, или на 0,76%, до 529 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,27%, и составило 135 штук.

Сдерживает удешевление "черного золота" договоренность стран, входящих и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи нефти. ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начинается с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

"Мы увидим эффективность плана по сокращению добычи не раньше середины февраля, и большая часть инвесторов занимают выжидательную позицию", — цитирует газета The Wall Street Journal аналитика брокерской фирмы CLSA Нельсона Ванга (Nelson Wang).