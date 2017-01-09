Рост ВРП Якутии в 2016 году составил 1,9%

ХАБАРОВСК, 9 янв – РИА Новости. Прирост валового регионального продукта (ВРП) Якутии по итогам 2016 года составит 1,9%, он обеспечен за счет роста промышленного производства, в частности, добычи угля и нефти, сообщается на сайте правительства республики.

"Реальный прирост ВРП Якутии по итогам 2016 года составит 1,9%. На рост показателя повлияло ожидаемое увеличение индекса промышленного производства, объема строительных работ и объема платных услуг населению. Рост промышленного производства в Якутии обеспечен положительной динамикой добычи угля, нефти и производства электроэнергии", — сообщается на сайте.

Так, по данным властей региона, в 2016 году добыча угля в республике, по сравнению с предыдущим годом, выросла на 10,9%, нефти на 6,6%, производство, передача и распределение электроэнергии на 1,4%.

Сообщается, что инвестиции в основной капитал выросли в 2016 году на 23,7% — до 267,7 миллиарда рублей. Это связано с разработкой Талаканского, Алинского, Среднетюнгского, Отраднинского, Центрального нефтяного блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождений. Также отмечается, что рост инвестиционной активности и реализация крупных проектов обусловили позитивную динамику в строительном секторе. Объем строительных работ составит порядка 107 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что рост ВРП Якутии по итогам 2015 года составлял около 2%.