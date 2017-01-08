Глава МЭР назвал меры по серьезному снижению доли теневого сектора

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости/Прайм. Проблемы демографии и бедности, низкая инвестиционная активность, ограничения для экспорта и высокая доля теневой экономики в стране являются одними из основных факторов, мешающих экономическому росту в России, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.

В настоящее время министерство по поручению президента РФ готовит план по достижению темпов экономического роста в стране выше среднемировых. По словам Орешкина, в плане будут прописаны основные ограничения, а также действия по их преодолению. Готова первая версия этого документа, идет его доработка.

"Первая проблема — это ограничения в сфере человеческого капитала, количественные и качественные. Связанная, но требующая выделения в отдельную категорию — это проблема бедности. Далее третья группа — это ограничения, связанные с инвестиционной активностью, также в части как их объема, так и качества", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".

В числе других сдерживающих факторов он назвал недостаточное развитие инноваций, ограничения для международной кооперации и экспорта, высокий уровень трансакционных издержек в экономике и проблему высокой доли теневой экономики в стране.

"Мне кажется, что сейчас российское государство с точки зрения уровня технологического развития подошло к моменту, когда можно сделать серьезный шаг вперед к росту доли белой экономики и снижению доли теневого сектора", — полагает Орешкин.

"Сейчас экономика плавно движется в сторону обеления — этот процесс надо стимулировать, так как он напрямую ведет к ускорению экономического роста", — подчеркнул министр.