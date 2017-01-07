"Газпром" три дня фиксирует рекорд поставок по "Северному потоку"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром" три дня подряд фиксирует новый рекорд объемов поставок газа по "Северному потоку" на уровне 165,5 миллиона кубометров в сутки, говорится в сообщении компании.

"В условиях повышенного спроса на газ в Европе "Газпром" три дня подряд — 4, 5 и 6 января — фиксирует новый рекордный объем поставки газа по "Северному потоку" — 165,2 миллиона кубических метров в сутки"‎, — говорится в сообщении.

‎С начала 2017 года суточный объем экспорта газа по газопроводу вырос. Так, 1 января он впервые достиг 160,75 миллиона кубических метров в сутки. Этот показатель ежедневно увеличивался, 2, 3 и 4 января поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 миллиона кубических метров в сутки.

В сообщении отмечается, что в настоящее время объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год на 10% превышает проектные объемы газопровода.

"Европейские потребители выбирают его за высокую надежность транспортировки газа. Это не только бестранзитный газопровод, напрямую соединяющий газотранспортные системы России и Европы, но и, что очень важно, газопровод современный и высокотехнологичный. Он десятилетиями будет гарантированно обеспечивать Европу российским газом. Такими же преимуществами будет обладать и "Северный поток — 2", — цитирует пресс-служба компании председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.