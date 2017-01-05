В Минске ожидают улучшения экономических связей с Москвой

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Результаты экономического сотрудничества Белоруссии и России могли бы быть лучше, если бы стороны решили спорные вопросы в части поставок энергоносителей и сельхозпродукции, говорится в опубликованном в четверг обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД страны.

"Российская Федерация сохранила за собой роль ведущего торгового и инвестиционного партнера Беларуси, крупнейшего экспортного рынка для белорусских товаров. На долю России приходится около половины всего объема белорусской внешней торговли. По объемам взаимной торговли Беларусь, в свою очередь, входит в "пятерку" основных торговых партнеров России", — говорится в документе.

При этом в МИД отметили, что Белоруссия и Россия реализуют значимые совместные инвестиционные проекты, крупнейшим из которых является строительство Белорусской АЭС.

Тем не менее, в Минске считают, что результаты экономического взаимодействия Белоруссии и России "могли бы быть выше в случае выхода на равные условия хозяйствования, решения спорных вопросов в нефтегазовой сфере, наращивания промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества, улучшения доступа к рынкам товаров и услуг обоих государств, снятия проблем в сфере поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пропуска граждан третьих стран через белорусско-российскую границу".