Российский газ поступает в Европу через Украину без перебоев, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 5 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Перебоев с поставками российского газа в Евросоюз через территорию Украины не зафиксировано, газ продолжает поступать, заявил в четверг представитель Еврокомиссии (ЕК) Якуб Адамович.

"Газ поступает", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, нет ли у ЕК обеспокоенности относительно надежности поставок газа в Европу по украинскому маршруту и связанной с этим угрозой отбора "европейского" голубого топлива Украиной для удовлетворения собственных внутренних нужд.