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Экономика

Рынок акций стабилизируется, рубль грозится отобрать у доллара уровень 60

Тема:
Динамика курсов валют. Январь 2017 (14)
14:1405.01.2017
(обновлено: 14:26 05.01.2017)
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Денежные купюры США и России. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Демьянчук
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ днем незначительно менялся после коррекционного снижения накануне, отыгрывая неуверенную динамику рынка нефти около уровня 56 долларов за баррель сорта Brent.

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Средневзвешенный курс доллара снизился на 83,77 копейки
Курс рубля против доллара обновил максимум с июля 2015 года, практически достигнув отметки 60 на фоне ослабления американской валюты на форекс, где евро закрепляется выше уровня 1,05 доллара.

Индекс ММВБ к 13.53 мск снижался на 0,7% — до 2248 пунктов, индекс РТС рос на 0,2% — до 1179 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.54 мск снижался на 41 копейку — до 60,06 рубля, курс евро — на 36 копеек до 63,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар опускался до 60,01 рубля.

Стабилизация

Российские активы в четверг днем колеблются разнонаправленно, осваиваясь на достигнутых в начавшемся году уровнях. Индексы ММВБ и РТС после обновления в первый день торгов максимумов, соответственно за всю историю и с сентября 2014 года перешли в фазу стабилизации, слегка скорректировавшись вниз. Инвесторы привыкают к новым ценовым уровням.

Логотип компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Роснефтегаз" завершил процедуры с Glencore и фондом Катара по "Роснефти"
Акции "Роснефти", служили локомотивом роста в предыдущие дни на фоне новостей о том, что "Роснефтегаз" (основной акционер крупнейшей нефтяной компании РФ) завершил корпоративные и технические процедуры, а также расчеты в рамках сделки по продаже Qatar Investment Authority и Glencore 19,5% акций "Роснефти". В четверг бумаги компании также корректируют предыдущий рост до исторических высот в районе 426 рублей за акцию и снижаются на 0,6%.

Среди лидеров роста сегодня выделяются акции "Автоваза" (+1,1%), АФК "Система" (+1,5%). В минусе – бумаги "Газпрома" (-1,5%), "Новатэка" (-1,6%), "Лукойла" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Курс рубля против основных резервных валют отыгрывает колебание основной валютной пары на форекс. Евро пытается закрепиться выше психологически значимого уровня 1,05 доллара. На этом фоне американская валюта обновила в четверг минимум с июля 2015 года, опустившись до отметки 60,01 рубля. При этом рублевые быки пытаются продавить ключевой уровень 60 рублей за доллар.

Евро также слегка снижается, однако удерживается выше отметки 63 рубля.

Нефть после обновления на этой неделе максимумов с лета 2015 года слегка скорректировалась вниз и стабилизируется.

Рублевая цена нефти при этом продолжила отражать низкую волатильность рубля и на фоне ослабления нефти против доллара опустилась с уровня 3,5 тысячи рублей за баррель в районе 3,4 тысячи.

Прогнозы и рекомендации

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
Стоимость нефти марок Brent и WTI превысила максимумы с июля 2015 года
На уровне 59-60 долларов за баррель нефти и на уровне 62,5 доллара находятся сильные сопротивления росту, считает Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"В 2015 году после достижения отметки 62,5 котировки нефти нырнули вниз и снизились за пару недель до уровня 52,6 доллара. Следовательно, когда нефтяные цены достигают уровней сопротивления, покупать российские акции опасно, когда же снижаются до 53 (такие цены были месяц назад), покупать сравнительно безопасно", — советует он.

На валютном рынке главным событием может дня стать снижение курса USDRUB ниже отметки 60, считает Ващенко из компании "Фридом Финанс".

"Это будет зависеть от цены на нефть, на которую сильно повлияют недельные данные о запасах в США. В случае, если оправдается консенсус-прогноз, что запасы сократились примерно на 2,5 миллиона баррелей, нефть может подорожать выше 57 долларов за баррель, и тогда, на фоне низкой активности возможно, что курс доллар-рубль снизится ниже важной психологической отметки", — сказал он.

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Экономика
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