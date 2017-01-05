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Экономика

В Сочи на курорте "Горки Город" пройдет открытие первого казино

00:3305.01.2017
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Казино. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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СОЧИ, 5 янв – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Торжественное открытие первого казино в горах Сочи пройдет в четверг на курорте "Горки Город", говорится в сообщении компании "Домейн", официального оператора новой игорной зоны в Красной Поляне.

Игра в покер. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Ростуризм: казино в Сочи поможет решить проблему туристического межсезонья
Распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Красная поляна" в Сочи было подписано 10 августа 2016 года. Границы игорной зоны были определены в рамках земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения. Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт "Горки Город". Первое мероприятие в "Сочи Казино и Курорт" прошло в новогоднюю ночь 31 декабря.

"Сочи Казино и Курорт" – это первый развлекательный комплекс мирового масштаба, расположившийся на территории всесезонного и горного курорта "Горки Город". "Сочи Казино и Курорт" – проект с уникальной для России концепцией в духе лучших казино Лас-Вегаса. Гранд-открытие казино состоится 5 января", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Сочи Казино" включает казино, два ресторана, бар "Рояль", банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики. Гостей ожидают масштабные международные турниры по покеру, развлекательные шоу-программы, выступления известных российских и мировых звезд, тематические вечеринки.

Ранее сообщалось, что комплекс рассчитывает принимать более 43 тысяч гостей каждый месяц. Исходя из этого, предполагаемый размер налоговых отчислений должен составить не менее 433,6 миллиона рублей в год.

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Экономика
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
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  • sainex
    Казино и бордели - это то, что необходимо нашей стране и гражданам. Ни заводы, ни фабрики, ни золотистые поля и развитая дорожная инфраструктура, а игорные дома. Что же вы делаете, власть имущие, дайте хорошие преференции бизнесу в сфере сельского хозяйства, легкой, тяжелой промышленности. Дайте государству свои "чертовы" холодильники и телевизоры, свои хлеба и рейтузы в конце концов, и санкции будут бессмысленными против самодостаточный страны. Вам самим будет хорошо в такой стране жить и люди потянутся. У России все для этого есть. Самая большая страна в мире, вдумайтесь только - треть богатейшего своими ресурсами евразийского континента - полезные ископаемые, леса, вода, плодородные поля, благословенная земля, которую сотнями лет разворовывают, а она все терпит. А ведь когда-то города строили, обмельчали совсем. Тошно.
    02:38
    05.01.2017
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  • gleb.doubletrouble
    Совершенно бесперспективная идея. Кто поедет за нашего, например, Саратова в Сочи, чтобы поиграть в рулетку?
    08:36
    05.01.2017
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  • Vadim Vegas
    вместо того что бы понижать стоимость туризма в сочи а не повышать как это кстати было в крыму - они открывают казино и надеются покрыть расходы на этом. Нет слов...
    20:23
    05.01.2017
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