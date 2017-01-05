В Сочи на курорте "Горки Город" пройдет открытие первого казино

СОЧИ, 5 янв – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Торжественное открытие первого казино в горах Сочи пройдет в четверг на курорте "Горки Город", говорится в сообщении компании "Домейн", официального оператора новой игорной зоны в Красной Поляне.

Распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Красная поляна" в Сочи было подписано 10 августа 2016 года. Границы игорной зоны были определены в рамках земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения. Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт "Горки Город". Первое мероприятие в "Сочи Казино и Курорт" прошло в новогоднюю ночь 31 декабря.

"Сочи Казино и Курорт" – это первый развлекательный комплекс мирового масштаба, расположившийся на территории всесезонного и горного курорта "Горки Город". "Сочи Казино и Курорт" – проект с уникальной для России концепцией в духе лучших казино Лас-Вегаса. Гранд-открытие казино состоится 5 января", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Сочи Казино" включает казино, два ресторана, бар "Рояль", банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики. Гостей ожидают масштабные международные турниры по покеру, развлекательные шоу-программы, выступления известных российских и мировых звезд, тематические вечеринки.

Ранее сообщалось, что комплекс рассчитывает принимать более 43 тысяч гостей каждый месяц. Исходя из этого, предполагаемый размер налоговых отчислений должен составить не менее 433,6 миллиона рублей в год.