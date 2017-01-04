Киев докапитализировал Приватбанк на четыре миллиарда долларов

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Власти Украины докапитализировали национализированный Приватбанк на 107 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов), говорится в сообщении на сайте банка.

"В декабре министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций Приватбанка в объеме 107 миллиардов гривен, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня", — говорится в сообщении.

Правительство Украины в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. Приватбанк работает на рынке Украины с 1992 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что средства на докапитализацию Приватбанка предусмотрены в бюджете Украины и на первом этапе на эти цели будет выделено 43 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов по курсу Нацбанка Украины).

В целом, согласно решению кабмина, министерство финансов Украины планирует выпустить облигации на 116,8 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов по текущему официальному курсу) для докапитализации Приватбанка в рамках его национализации.