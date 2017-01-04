"Роснефтегаз" завершил процедуры с Glencore и фондом Катара по "Роснефти"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. "Роснефтегаз" завершил корпоративные и технические процедуры, а также расчеты в рамках сделки по продаже Qatar Investment Authority и Glencore 19,5% акций "Роснефти", говорится в сообщении "Роснефтегаза".
"Роснефтегаз" отмечает, что технические процедуры закрытия потребовали подготовки и подписания более 50 документов и соглашений. "Было задействовано более пяти юрисдикций. Все это отражает беспрецедентную сложность сделки. В результате приватизации 19,5% акций "Роснефти" в бюджет Российской Федерации перечислено 710,8 миллиарда рублей, а с учётом продажи контрольного пакета "Башнефти" общим итогом федеральный бюджет получил доход свыше 1 триллиона 40 миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.
Швейцарский нефтетрейдер Glencore и катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority завершили сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти", сообщил во вторник Glencore.
Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" был продан консорциуму в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).