Набиуллина стала лучшим главой Центробанка в Европе по версии The Banker

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британский журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка 2016 года в Европе за успешную работу в условиях экономического кризиса.
The Banker пишет, что к началу 2016 года инфляция в России достигла 12,9%, что стало максимумом с 2008 года. Издание напоминает, что, по данным Международного валютного фонда, показатель с 1992 года никогда не падал ниже 6,1%. Однако благодаря усилиям Набиуллиной темпы роста цен упали ниже 6% к концу ушедшего года (по данным Росстата, инфляция составила 5,4% — ред.).
Снижение уровня инфляции также должно привести к уменьшению процентных ставок, отмечает автор статьи. При этом в 2016 году ключевая ставка Центробанка России уже была снижена на 1 процентный пункт — до 10%.
Кроме того, The Banker обратил внимание на совместные с Минфином усилия Банка России по разработке концепции новой пенсионной системы.
The Banker — английский ежемесячный журнал, посвященный международным финансам. Издание выпускается в Лондоне и принадлежит компании The Financial Times Ltd.