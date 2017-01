Набиуллина стала лучшим главой Центробанка в Европе по версии The Banker

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британский журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем Центробанка 2016 года в Европе за успешную работу в условиях экономического кризиса.

По мнению издания, главе ЦБ России в последние годы приходилось "маневрировать" в условиях экономического кризиса, на который наложились девальвация рубля и проблемы в банковском секторе. "Но сильная рука председателя Эльвиры Набиуллиной помогла вывести страну из трудностей, и, похоже, вернуться к экономическому росту в 2017 году", — говорится в материале.

The Banker пишет, что к началу 2016 года инфляция в России достигла 12,9%, что стало максимумом с 2008 года. Издание напоминает, что, по данным Международного валютного фонда, показатель с 1992 года никогда не падал ниже 6,1%. Однако благодаря усилиям Набиуллиной темпы роста цен упали ниже 6% к концу ушедшего года (по данным Росстата, инфляция составила 5,4% — ред.).

Снижение уровня инфляции также должно привести к уменьшению процентных ставок, отмечает автор статьи. При этом в 2016 году ключевая ставка Центробанка России уже была снижена на 1 процентный пункт — до 10%.

Издание также отметило предпринятые Набиуллиной шаги в направлении оздоровления банковского сектора. С 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 300 банков, что составляет около 30% от всех кредитных организаций в России.

Кроме того, The Banker обратил внимание на совместные с Минфином усилия Банка России по разработке концепции новой пенсионной системы.

The Banker — английский ежемесячный журнал, посвященный международным финансам. Издание выпускается в Лондоне и принадлежит компании The Financial Times Ltd.