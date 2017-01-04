Ле Пен призвала Евросоюз отказаться от евро и вернуться к экю

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Лидер "Национального фронта" и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен призвала европейские страны отказаться от евро и вернуться к идее единой расчетной валюты экю, передает агентство Рейтер.

Кроме того, она заявила, что если победит на выборах, то национальный долг страны будет пересчитан в новой национальной валюте.

Единая расчетная валюта, ECU (European Currency Unit) — денежная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕС в 1979-1998 годах. Была отменена после введения в оборот евро 1 января 1999 года.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля 2017 года. Второй тур назначен на 7 мая. По данным опубликованного в декабре опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и экс-премьер Франсуа Фийон. В исследовании отмечается, что у оппонента Ле Пен значительное преимущество. Другое исследование общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировало победу Фийона во втором туре.