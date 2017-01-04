Эксперт прогнозирует отмену ЕС некоторых антироссийских санкций в 2017 году

БРЮССЕЛЬ, 4 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз к концу 2017 года может снять отдельные экономические санкции против России, считает британский эксперт консалтинговой компании Eurasia Group Мужтаба Рахман.

ЕС в декабре продлил еще на шесть месяцев, до середины 2017 года, действие экономических санкций в отношении РФ из-за ситуации на востоке Украины.

"(Канцлер Германии Ангела) Меркель уже оказалась в изоляции на заседании Европейского совета в декабре, когда другие государства-члены (ЕС) отвергли желание Германии расширить санкции против России на год, а не на полгода. Сокращение влияния Меркель наряду с маячащим уходом Великобритании, выборами во Франции (где два основных претендента выступают за сближение с Москвой) и предстоящей американо-российской разрядкой почти гарантируют, что дебаты о санкциях ЕС в отношении России вновь разгорятся в этом году. В совокупности эти факторы делают вероятным, что некоторые секторальные санкции будут отменены к концу 2017 года", — приводит слова Рахман электронная версия европейского издания газеты Politico.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС, США и Канада сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Правительство РФ во всех официальных прогнозах по-прежнему исходит из того, что санкционный режим продлится еще долго. Однако "разброд" мнений в Европе по продлению антироссийских мер, а также победа Дональда Трампа на выборах президента США, дают повод аналитикам надеяться на скорое снятие экономической блокады с РФ. Опрос, проведенный в декабре агентством Блумберг , показал, что более 55% экономистов рассчитывают на смягчение санкций США в течение следующих 12 месяцев.

Власти РФ неоднократно заявляли, что говорить с Москвой на языке санкций неприемлемо и контрпродуктивно.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>