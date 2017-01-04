Решение Ford отменить инвестиции в завод в Мексике обрушило песо

МЕХИКО, 4 янв – РИА Новости. Решение американской компании Ford отменить запланированные инвестиции в строительство завода в Мексике обрушило во вторник мексиканский песо: национальная валюта латиноамериканской страны подешевела на межбанковских торгах сразу на 1,5% до 21,05 песо за доллар.
Компания поменяла свои планы на фоне предвыборных заявлений избранного президента Дональда Трампа, который выступал за сохранение рабочих мест в США и недопущение переноса производств в страны с более дешевым трудом. Трамп также пригрозил обложить пошлинами другого американского автопроизводителя General Motors, якобы ввозящего в США собранные в Мексике автомобили.
Таким образом, курс мексиканского песо превысил исторический минимум в 20,95 единиц за доллар, отмеченный в ноябре 2016 года.
Правительство Сан-Луис-Потоси также уже заявило, что в соответствии с соглашением потребует компенсации от Ford по всем своим расходам, связанным с отмененным проектом строительства нового завода. В частности, речь идет об уже реализованной безвозмездной передаче как минимум 220 гектаров земли под предприятие.