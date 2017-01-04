Решение Ford отменить инвестиции в завод в Мексике обрушило песо

МЕХИКО, 4 янв – РИА Новости. Решение американской компании Ford отменить запланированные инвестиции в строительство завода в Мексике обрушило во вторник мексиканский песо: национальная валюта латиноамериканской страны подешевела на межбанковских торгах сразу на 1,5% до 21,05 песо за доллар.

Ранее Ford сообщила, что не будет вкладывать обещанные 1,6 миллиарда долларов в строительство завода в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, а направит в течение четырех лет 700 миллионов долларов в развитие своего производства в американском Мичигане.

Компания поменяла свои планы на фоне предвыборных заявлений избранного президента Дональда Трампа, который выступал за сохранение рабочих мест в США и недопущение переноса производств в страны с более дешевым трудом. Трамп также пригрозил обложить пошлинами другого американского автопроизводителя General Motors, якобы ввозящего в США собранные в Мексике автомобили.

Таким образом, курс мексиканского песо превысил исторический минимум в 20,95 единиц за доллар, отмеченный в ноябре 2016 года.

Власти Мексики уже выразили сожаление в связи с решением Ford. "Правительство Мексики сожалеет о решении Ford Motor Company аннулировать проект инвестиций в Сан-Луис-Потоси и гарантирует возмещение со стороны компании передачи ей любого имущества, реализованной правительством штата для облегчения этих вложений", — говорится в заявлении министерства экономики Мексики. Пока механизмы подобного возмещения не обнародованы.

Правительство Сан-Луис-Потоси также уже заявило, что в соответствии с соглашением потребует компенсации от Ford по всем своим расходам, связанным с отмененным проектом строительства нового завода. В частности, речь идет об уже реализованной безвозмездной передаче как минимум 220 гектаров земли под предприятие.