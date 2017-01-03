Tesla Motors не комментирует планы официального выхода на российский рынок

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Компания Tesla Motors не комментирует сообщения в СМИ о планах официального выхода на российский рынок, заявили РИА Новости в европейском представительстве производителя.

Ранее ряд российских СМИ сообщил со ссылкой на руководителя Moscow Tesla Club Алексея Еремчука, что компания якобы планирует в 2017 году открыть представительство и начать продажи электромобилей Tesla в России. Сообщалось, что Tesla также займётся развитием в России инфраструктуры для электрокаров.

"Благодарим за интерес к нашей компании, к сожалению, мы не будем комментировать эту тему", — ответил на запрос РИА Новости представитель офиса компании в Финляндии Аксел Холмстром (Axel Holmström).